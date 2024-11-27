شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب جنوب بيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم جونين غربي بيرو.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 19 كيلومترًا من مدينة ماريبوسا الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 113.3 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.