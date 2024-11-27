مهرجان ليوا الدولي يقدم برنامجاً حافلاً بالأنشطة والعروض الترفيهية

ابوظبي - سيف اليزيد - تنطلق يوم 13 ديسمبر المقبل، فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025 إحدى أهم الوجهات الشتوية في أبوظبي، والذي يتضمن برنامجاً يمزج بين المغامرة والتراث والتجارب المُلهمة ويستمر حتى 4 يناير 2025، ويستقطب عشاق رياضة السيارات والعائلات.

ويشهد المهرجان سباقات السرعة بأنواعها، واستعراضات الدريفت، وتحديات القيادة على الكثبان الرملية، إلى جانب العروض الترفيهية العائلية، والحفلات الموسيقية الحية، والجولات والأنشطة الثقافية، حول "تل مرعب"، أعلى الكثبان الرملية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية المُفضلة لعشاق رياضة السيارات وسباقات السرعة وتحديات القيادة على تل مرعب، ويشهد يوما 13 و14 ديسمبر الاستعراض الحر، للسيارات، ويوم 15 ديسمبر تحدّي قيادة السيارات المُعدّلة على الكثبان الرملية، ويوم 19 ديسمبر تحدّي ليوا "بيرن أوت"، ويوم 21 ديسمبر بطولة ليوا دريفت.

ويتضمن برنامج المهرجان يوم 22 ديسمبر سباق الدراجات "دراج ريس"، ويومي 27 و28 ديسمبر عروض الشاحنات العملاقة الأضخم في العالم "مونستر جام"، في حين يشهد يوما 30 و31 ديسمبر بطولة الاستعراض الرملي، التي تُقام بمشاركة سائقين عالميين، ويوم 1 يناير بطولة الاستعراض الحر الإلكترونية، التي تجمع بين رياضة السيارات وأحدث التقنيات، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

وتقام ضمن فعاليات المهرجان خلال الفترة من 2 إلى 4 يناير 2025، بطولة تل مرعب للسيارات، أقوى منافسات المهرجان وأشهرها، وتحتفي قرية ليوا بالتراث الإماراتي الأصيل، وتوفر باقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية تلبي تطلعات كل أفراد العائلة؛ حيث ترحب منطقة وناسة بالزوار للاستمتاع بألعاب الكرنفالات، وحديقة الحيوانات الأليفة، وغرفة الهروب، فيما سيصبح متحف "الواحة" أحد أبرز معالم القرية.

كما يمكن لزوار المهرجان استكشاف الحِرف التقليدية في سوق قرية ليوا الذي يضم سلعاً ومصنوعات أبدعها حرفيون وفنانون محليون، تروي صفحات من التراث الثقافي الإماراتي الأصيل، بحانب مشاهدة عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء صحراء ليوا يومياً عندالساعة 8:00 مساءً والتحليق بمنطاد الهواء.

ويشهد مهرجان ليوا 2025 إضافة تجربتين جديدتين هما سيرك هوليوود، الذي يقدم ألعاب الخفة والمخاطرات وعروض الأداء البهلوانية والكوميدية، وعجلة شمس ليوا التي توفر إطلالات بانورامية على "تل مرعب" والكثبان الرملية حوله.

ويحتفي المهرجان بالتراث الإماراتي الغني، من خلال سباقات الهجن والخيل والصقور، في حين تتضمن الفعاليات حفلات كل ليلة سبت في قرية ليوا، يشارك فيها مجموعة من أشهر الفنانين في المنطقة.