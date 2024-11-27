شكرا لمتابعة خبر عن رياح قوية تُحـطم سيارات وتُسقط سقف مبنى بعنيزة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت الرياح الهابطة التي تعرضت لها محافظة عنيزة خلال الساعات الماضي في إلحاق ضرر بعدد من المركبات فضلا عن تضرر أحد المباني.

وتداول بعض من المتواجدين في المحافظة لقطات لمركبات تعرض أجزاء منها للضرر بسبب قوة الرياح.

كما انهار سقف أحد المباني بشكل جزئي، واطلقت على إثر ذلك صافرات التحذير لتفادي أي خسائر بشرية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه بهطول أمطار يصاحبها رياح على محافظة عنيزة، متوقعة أن تستمر هذه الحالة حتى الساعة الخامسة صباحا، اليوم الأربعاء.