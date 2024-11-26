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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

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الرياض - علي القحطاني - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالةً خطية، من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتضمن الدعوة لحضور الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة.

وتسلم الرسالة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، خلال استقباله بالرياض اليوم، مبعوث سمو أمير دولة الكويت الشقيقة معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الوديّة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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