فياض غادر الى الاردن: عملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء وهذه العملية ستتوسع وترتفع وتيرتها إعتبارًا من يوم غد

أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض بعد إطلاق يوم الخميس الماضي عملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء والتي تشمل كل المناطق اللبنانية، أن هذه العملية ستتوسع وترتفع وتيرتها إعتبارًا من يوم غد لتصل كمية مادة المازوت الموزعة إلى 200 ألف لتر على الأقل يوميًا أو مليون لتر أسبوعيًا، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء في أسرع وقتٍ ممكن.

وأعلن الوزير فياض أنّ وزارة الطاقة تعمل وفق الخطة المقررة والطلبات التي تردها من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية، والتي يتم على أساسها تحديد المراكز المطلوب تزويدها بالمازوت، وتبلغ الكمية المطلوبة في المرحلة الأولى 1.5 مليون لتر، يتم توزيعها على كافة المناطق اللبنانية، في غضون أسبوع أو 10 أيام. وشدد فيّاض على أنه يولي اهتماماً بمنطقة البقاع الغربي، وقد حصل على التزام من شركات التوزيع بزيادة عمليات التسليم اعتبارًا من صباح الغد لتوزّع جميع الكميات التي تطلبها مراكز الإيواء في تلك المناطق والتي تبلغ 167 ألف لتر، وذلك خلال يومين أو ثلاثة.

الى ذلك، غادر فيّاض الى الأردن للمشاركة في أعمال الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي والمؤتمر العربي السادس للمياه، والذي يناقش في جلسات متتالية وعلى مدى يومين، الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030، والتحضير العربي للمنتديات العالمية للمياه، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

وسيكون للوزير فياض كلمة يركز فيها على الاعتداءات الإسرائيلية على البنى التحتية المائية في لبنان وما خلّفته من شهداء من الكادر البشري التابع لمؤسستي المياه في البقاع والجنوب ومن خسائر كبيرة في المنشآت تقدّر بمئات ملايين الدولارات والحاجة الماسّة لدعم لبنان لإعادة الإعمار من أجل تأمين المتطلبات الحياتية الضرورية التي تسمح بعودة النازحين الى بلداتهم وأراضيهم بأسرع وقت ممكن.