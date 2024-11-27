شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين فريق ترامب والبيت الأبيض لتسهيل انتقال السلطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى اتفاق مع البيت الأبيض برئاسة جو بايدن يسمح لفريقه الانتقالي بالتنسيق مع الموظفين الاتحاديين الحاليين قبل توليه منصب الرئيس في 20 يناير.

ويتيح الاتفاق المفوض به من الكونجرس للمساعدين الانتقاليين العمل مع الوكالات الاتحادية والوصول إلى المعلومات غير العامة، كما يفتح المجال أمام موظفي الحكومة للتواصل مع فريق الانتقال.

رفض ترامب

لكن ترامب رفض التوقيع على اتفاق منفصل مع إدارة الخدمات العامة كان سيمنح فريقه الوصول إلى مكاتب الحكومة الآمنة وحسابات البريد الإلكتروني الحكومية.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ذلك كان سيتطلب من الرئيس المنتخب تقييد التبرعات بمبلغ 5000 دولار فقط، والكشف عن هوية المتبرعين لمجهوده الانتقالي.

ويعد الاتفاق خطوة مهمة لضمان انتقال السلطة بشكل منظم ظهر يوم التنصيب، ويضع الأسس للبيت الأبيض والوكالات الحكومية لبدء مشاركة التفاصيل عن البرامج والعمليات والتهديدات الجارية.



كما يحد من المخاطر التي قد يواجهها فريق ترامب إذا تولى السيطرة على الحكومة الاتحادية الضخمة دون تلقي إحاطات ووثائق من الإدارة المغادرة.

2.5 مليون صوت

حصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على 2.5 مليون صوت زيادة عن ما كان قد حصل عليه في عام 2020، بعضها في أماكن غير متوقعة، في حقيقة مقلقة بالنسبة للديمقراطيين بأن دعم الرئيس الجمهوري قد ازداد بشكل كبير منذ آخر مرة ترشح فيها للرئاسة.

وفي هزيمته لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، فاز ترامب بنسبة أكبر من الأصوات في كل ولاية من الولايات الخمسين، إضافة إلى واشنطن العاصمة، مقارنة بما حققه في الانتخابات السابقة.

كما حصل على عدد أكبر من الأصوات الفعلية في 40 ولاية.