اعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم إنها ضربت منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لجماعات مسلحة متحالفة مع إيران في سوريا. وذكرت أن الضربات جاءت ردا على هجوم على قوات أميركية في سوريا أمس الاثنين.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي: قصف منشأة لتخزين الأسلحة تابعة لجماعات مسلحة موالية لإيران في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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