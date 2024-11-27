شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع: تهديدات روسيا باستخدام الأسلحة النووية ترهيب استراتيجي مرفوض والان نبدء بالتفاصيل
وكتب الوزراء في بيانهم الختامي: "ندين بأقوى العبارات الممكنة الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي من جانب روسيا وكذلك موقفها القائم على الترهيب الاستراتيجي".
وتابع البيان: "لن نتسامح أبدا مع التهديدات باستخدام الأسلحة النووية، ناهيك عن أي استخدام للأسلحة النووية".
تهديدات روسية متكررةووجهت روسيا تهديدات متكررة باستخدام الأسلحة النووية خلال فترة العامين ونصف العام الماضية منذ بداية غزوها الشامل لأوكرانيا المجاورة.
وراجعت موسكو في الأسبوع الماضي عقيدتها النووية، وخفضت عتبة استخدام مثل هذه الأسلحة.
وتعد روسيا الآن أن أى عدوان من جانب دولة لا تمتلك أسلحة نووية، ولكنها مدعومة من قوى نووية، هجومًا مشتركا على روسيا.
وتضم مجموعة السبع إيطاليا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا.
صواريخ أتاكمز أمريكية
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، إن أوكرانيا استخدمت صواريخ أتاكمز أمريكية الصنع طويلة المدى في هجمات على منطقة كورسك غربي روسيا في مطلع الأسبوع الحالي.
وكتبت وزارة الدفاع عبر تطبيق تليجرام، أنها لم تتمكن من اعتراض 3 صواريخ على الأقل، وأن الجيش الروسي يستعد للرد على الضربات الصاروخية.
استهداف نظام مضاد للطائرات
وأشارت وزارة الدفاع إلى إطلاق 5 صواريخ أتاكمز في الهجوم الأول على نظام مضاد للطائرات من صواريخ من طراز إس - 400 يوم السبت.
وأفادت تقارير بتدمير 3 صوريخ، بينما أصاب صاروخان هدفيهما، ما أسفر عن إصابة الطاقم وإحداث أضرار في محطة رادار.
وأضافت الوزارة أنه جرى إسقاط 7 من صواريخ أتاكمز الثمانية، في هجوم آخر على مطار، وأسفر الهجوم عن إصابة جنديين والإضرار بالبنية التحتية.
وعادة لا تعترف موسكو بالهجمات الأوكرانية التي تصيب أهدافًا عسكرية.
وردًا على سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ اتاكمز لضرب العمق الروسي، شنت موسكو هجومًا بصاروخ تجريبي متوسط المدى فرط صوتي يطلق علي اوريشنيك، على دنيبرو الأوكرانية.