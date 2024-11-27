شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فلتر ملفات Google Drive على أندرويد يجصل على إعادة تصميم عملية والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فلتر ملفات Google Drive على إعادة تصميم على نظام Android، حيث يمكن العثور عليه في Gmail وGoogle Chat وتطبيقات Google Workspace الأخرى، ففي السابق، كانت لديك قائمة بسيطة لملفاتي، وأجهزة الكمبيوتر، والمشتركة معك، والمميزة بنجمة، والأخيرة، ولرؤية أي ملفات قد ترغب في اختيارها، كان عليك اختيار أحد هذه الخيارات والضغط عليه.

أما الآن، سيتم عرض هذه المجلدات وطرق العرض مع التحديث الجديد، حيث سيعرض فلتر الملفات على الفور قائمة بالملفات الحديثة، لذلك إذا كنت لا تريد الضغط على مجلد أو طريقة عرض معينة، فيمكنك اختيار ملفك بسرعة من الملفات الحديثة.



درايف

وستكون قادرًا على التبديل بين عرض القائمة وعرض الشبكة لمزيد من الراحة، ويوفر لك هذا التغيير ضغطة واحدة، ولكن هذا ليس كل ما يفعله.



تقول جوجل أن التحديث الجديد يسهل العثور على عناصر Drive التي تم عرضها مؤخرًا، وعلاوة على ذلك، ستتمكن بوضوح من رؤية مواقع التخزين الأخرى المتاحة لك إلى جانب "ملفاتي"، مثل العناصر التي يمكنك الوصول إليها في مساحات Drive المشتركة.



تمت إعادة تصميم إصدار الويب لفلتر الملفات في العام الماضي، والآن يحظى إصدار Android ببعض التحديثات.

تم رصد إعادة التصميم الجديد مباشرةً في Gmail وأيضًا في Google Chat، وقد يتم طرحه لتطبيقات Google الأخرى قريبًا أيضًا.