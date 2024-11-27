وزير الدفاع الاميركي: اتفاق وقف إطلاق النار مفيد لإسرائيل ولبنان وأمن المنطقة وهو لحظة تاريخية

أكد وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن أن "اتفاق وقف إطلاق النار مفيد لإسرائيل ولبنان وأمن المنطقة وهو لحظة تاريخية"، مشيرا الى ان "الاتفاق سيمكن عشرات آلاف المدنيين بلبنان وإسرائيل من العودة لمنازلهم ووقف العنف والدمار".
وذكر بأن "دعمنا قوي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية المدعومة من ايران"، لافتا الى انه "سنتشاور مع شركائنا الدوليين لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار ونأمل أن يجلب تخفيف التوتر بين إسرائيل ولبنان أملا لإنهاء الصراع المأساوي في غزة".
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