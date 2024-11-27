أمل عرفة تعود للساحة الغنائية بأغنية تحمل رسائل عميقة

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانة السورية أمل عرفة حماس جمهورها بإعلانها عن مشروع غنائي جديد بالتعاون مع الموسيقار رضوان نصري.

ونشرت أمل عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيراً يُظهر كواليس العمل، حيث ظهرت وهي تغني مقطوعات مؤثرة بينما كان رضوان يعزف على البيانو.

تضم الأغنية كلمات تعبّر عن الوطن والحب والتحديات، من بينها: "في سر غريب بهالبلد، في شي عجيب بهالبلد، دقات قلب، الهموم، وبتحب لسا بهالبلد".

وأثارت الكلمات إعجاب المتابعين لما تحمله من معانٍ عميقة تعكس واقعاً مليئاً بالأمل رغم الصعوبات.

علّق رضوان نصري على الفيديو قائلاً: "انتظرونا".

وأعلنت أمل عرفة عن قرب إطلاق الأغنية، ما زاد من توقعات الجمهور لرؤية هذا العمل الفني.

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