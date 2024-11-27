مكياج الوجه الدائري.. دليل شامل بالصور لتعزيز جمالك الطبيعي

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:27 صباحاً - مكياج الوجه الدائري ليس مجرد وضع مساحيق، بل هو فن يستخدم لإبراز الجمال الطبيعي للوجه وتعديل بعض الملامح. من خلال تقنيات معينة، يمكنك تحقيق توازن مثالي وتحديد ملامح وجهك الدائري، مما يمنحك مظهراً أكثر طولاً ونحافة.
هل تمتلكين وجهاً دائرياً وتبحثين عن حيل المكياج التي تبرز ملامحك وتمنحك إطلالة جذابة؟ لا تبحثي أكثر، في هذا الدليل الشامل، سنستكشف أسرار مكياج الوجه الدائري وكيفية استغلاله لتحديد ملامحك وتطويل وجهك بصرياً.
إذا كان لديك وجه دائري وتبحثين عن طرق لإبراز جمالك من خلال المكياج، فإن هناك بعض التقنيات التي يمكن أن تساعد في منحك مظهراً أكثر تحديداً وتوازناً. الوجه الدائري يتسم بجوانب ناعمة وخطوط فكية ملساء، مما قد يجعل البعض يرغب في إضفاء مظهر أكثر طولاً أو تحديداً لملامح الوجه. باستخدام تقنيات مكياج ذكية، يمكنك خلق توازن وتحقيق مظهر أنحف وأكثر تحديداً للوجه.
في هذا المقال عن مكياج الوجه الدائري، سنتناول بعض الخطوات والنصائح التي ستساعدك على استخدام المكياج لصالحك.
أهم أهداف مكياج الوجه الدائري
أهم أهداف مكياج الوجه الدائري هي إضفاء التوازن والجمال على ملامح الوجه من خلال تقنيات تساعد في تحديد وتطويل شكل الوجه. الوجه الدائري يتميز بالجوانب الناعمة والخطوط الفكية الملساء، ولهذا يسعى المكياج إلى إبراز ملامحه وتحديده ليبدو أكثر طولاً وأقل امتلاء. إليك أهم الأهداف التي يسعى إليها مكياج الوجه الدائري:
إطالة الوجه
- الهدف الرئيسي هو منح الوجه مظهراً أطول، وذلك من خلال تقنيات التحديد (Contouring) التي تساعد في خلق عمق وجعل الوجه يبدو أكثر طولاً وأقل امتلاء.
- استخدام الكونتور على جانبي الجبهة والفك يساعد في تقليص المساحة العريضة، مما يساهم في إطالة ملامح الوجه.
تحديد معالم الوجه
- الوجه الدائري يفتقر أحياناً إلى تحديد واضح بين الخدين والفك، لذا من الأهداف الأساسية للمكياج إبراز العظام وتحديد الخدين والفك.
- استخدام الكونتور والهايلايتر بشكل استراتيجي تحت عظام الخد ووسط الجبهة يساعد في تحديد هذه المناطق بشكل واضح.
رفع ملامح الوجه
- من الأهداف الهامة أيضاً رفع الخدين من خلال وضع أحمر خدود بزاوية مائلة نحو الأذنين.
- هذا الأسلوب يساعد في إعطاء مظهر أكثر شباباً ورفعاً للوجه بدلاً من إبراز الخدود الممتلئة.
تحقيق توازن بين الأجزاء المختلفة للوجه
- توزيع الألوان بشكل مناسب، مثل استخدام ظلال عيون داكنة للتركيز على العيون، ووضع هايلايتر على الأماكن المرتفعة من الوجه، يساعد في جذب الانتباه إلى أعلى الوجه، مما يعزز التوازن العام بين أجزاء الوجه.
إبراز العيون والشفاه
- مكياج العيون يتميز باستخدام الآيلاينر لرفع الزوايا الخارجية للعيون، مما يعزز الجاذبية ويجعل الوجه يبدو أكثر طولاً.
- تحديد الشفاه باستخدام ألوان دافئة ومحددة يساعد في إبرازها دون التسبب في إضافة مزيد من الامتلاء للوجه.
إخفاء الانحناءات الزائدة
- الهدف النهائي هو تقليل بروز بعض مناطق الوجه مثل الخدين الممتلئين أو الجوانب العريضة، باستخدام الكونتور لتقليص هذه المساحات وإخفائها بطريقة طبيعية.
أساسيات مكياج الوجه الدائري
إذا كنتِ تمتلكين وجهاً دائرياً وتبحثين عن طرق لتطبيق المكياج بشكل يعزز من جمالك، فهناك بعض الأساسيات التي يجب مراعاتها لتحقيق مظهر أنحف وأكثر تحديداً. الوجه الدائري يتميز بالخطوط الناعمة والجوانب الممتلئة، لذا يعتمد المكياج بشكل أساسي على التحديد والإضاءة لخلق توازن وتحديد أفضل للملامح. إليك أساسيات مكياج الوجه الدائري:
استخدام الكونتور (التحديد)
- الهدف: إضفاء عمق للوجه وإعطاؤه شكلاً أنحف.
- التقنية: ضعي كريم الكونتور أو البودرة الداكنة على جانبي الجبهة، أسفل عظام الخد، وعلى جانبي الفك. هذا يساعد في تقليص حجم الجوانب وإضفاء مظهر أكثر تحديداً.
- النصيحة: حاولي أن تكون الحواف مائلة نحو الأذن لتحديد الخدين والفك، مما يساعد في إطالة الوجه.
الإضاءة (الهايلايتر)
- الهدف: إبراز المناطق المرتفعة من الوجه مثل عظام الخد، جسر الأنف، وقوس الشفاه.
- التقنية: ضعي الهايلايتر على أعلى عظام الخد، منتصف الجبهة، وهذه المناطق ستضفي إشراقة وتساعد في رفع الوجه.
- النصيحة: استخدمي هايلايتر ذا لمعة خفيفة لخلق مظهر طبيعي وجذاب.
اختيار أحمر الخدود بشكل استراتيجي
- الهدف: منح الوجه لوناً طبيعياً وتحديداً للخدين.
- التقنية: ضعي أحمر الخدود بزاوية مائلة نحو الأذنين أو فوق عظام الخد بدلاً من وضعه على تفاحة الخد، مما يساعد في رفع الخدين ومنح الوجه مظهراً أطول.
- النصيحة: تجنبي وضع أحمر الخدود في المنطقة المركزية من الوجه، حيث قد يعزز من امتلاء الخدين.
مكياج العيون (الآيلاينر والظلال)
- الهدف: جذب الانتباه إلى العيون لإبعاد التركيز عن المناطق الممتلئة من الوجه.
- التقنية: استخدمي الآيلاينر لرفع الزوايا الخارجية للعيون، وضعي ظلال عيون داكنة على الجفن العلوي والزاوية الخارجية للعينين.
- النصيحة: يمكنك أيضاً استخدام الآيلاينر العلوي بشكل رفيع مع رفع الزوايا الخارجية لإعطاء مظهر العيون الممدودة.
تحديد الحواجب
- الهدف: منح الوجه مظهراً أطول وأكثر تحديداً.
- التقنية: قومي بتحديد الحواجب بشكل مرفوع قليلاً في الزوايا الخارجية، مما يساهم في رفع ملامح الوجه.
- النصيحة: احرصي على رسم الحواجب بشكل ناعم وطبيعي للحفاظ على التوازن في ملامح الوجه.
اختيار أحمر الشفاه
- الهدف: إبراز الشفاه دون أن تزيد من امتلاء الوجه.
- التقنية: استخدمي ألوان شفاه دافئة أو ناعمة، ويمكنك تحديد الشفاه بشكل خفيف باستخدام قلم تحديد الشفاه الداكن للحصول على مظهر مشدود.
- النصيحة: تجنبي الألوان الفاتحة جداً لأنها قد تبرز الوجه بشكل أكبر.
استخدام كريم الأساس
- الهدف: توحيد لون البشرة وإخفاء العيوب.
- التقنية: استخدمي كريم أساس خفيفاً إلى متوسط التغطية وركزي على المناطق التي تحتاج لتغطية. يمكنك استخدام كريم أساس أفتح في منتصف الجبهة، والذقن، والمناطق التي تريدين إبرازها.