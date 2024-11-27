الخارجية العراقية رحبت بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان: لتكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد

رحّبت وزارة الخارجية العراقية اليوم بـ"إعلان وقف إطلاق النار في لبنان بعد شهرين من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله"، مشددة على ضرورة "تكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد".

ودعت الوزارة في بيان، "المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".