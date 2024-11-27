رحّبت وزارة الخارجية العراقية اليوم بـ"إعلان وقف إطلاق النار في لبنان بعد شهرين من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله"، مشددة على ضرورة "تكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد".
ودعت الوزارة في بيان، "المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية رحبت بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان: لتكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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