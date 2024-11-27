شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، على أن "تعزيز القدرات القتالية هو عامل رئيسي في منع اعتداءات الأعداء".
وأوضح، خلال لقائه قادة القوة البحرية في الجبش الإيراني، أن "أهم مهمة للقوات المسلحة هي منع الاعتداء، لذا ينبغي العمل على إظهار القدرات القتالية للبلاد بشكل يجعل الأعداء يدركون بوضوح أن أي مواجهة ستكلفهم ثمناً باهظاً".
وأكد الخامنئي أن "القوة البحرية اليوم قوةٌ مصيرية ومؤثّرة، لذا يجب أن يتركّز توجّه القوات المسلحة، وخاصةً القوة البحرية، في جميع النشاطات والتخطيطات، على تعزيز الجهوزيّة والقدرة القتالية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخامنئي: القوات المسلحة الإيرانية يجب أن تركّز على تعزيز الجهوزيّة والقدرة القتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.