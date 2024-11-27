الخامنئي: القوات المسلحة الإيرانية يجب أن تركّز على تعزيز الجهوزيّة والقدرة القتالية

شدد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، على أن "تعزيز القدرات القتالية هو عامل رئيسي في منع اعتداءات الأعداء".

وأوضح، خلال لقائه قادة القوة البحرية في الجبش الإيراني، أن "أهم مهمة للقوات المسلحة هي منع الاعتداء، لذا ينبغي العمل على إظهار القدرات القتالية للبلاد بشكل يجعل الأعداء يدركون بوضوح أن أي مواجهة ستكلفهم ثمناً باهظاً".

وأكد الخامنئي أن "القوة البحرية اليوم قوةٌ مصيرية ومؤثّرة، لذا يجب أن يتركّز توجّه القوات المسلحة، وخاصةً القوة البحرية، في جميع النشاطات والتخطيطات، على تعزيز الجهوزيّة والقدرة القتالية".