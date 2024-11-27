مكتب نتانياهو: مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بأغلبية 10 أصوات مقابل اعتراض صوت واحد

اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، بان مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي وافق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بأغلبية 10 أصوات، مقابل اعتراض صوت واحد.

واوضح المكتب إن نتانياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن وشكره "على جهوده" وصولا لإبرام هذا الاتفاق.