شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ اليوم.. بايدن يعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لبنان والكيان الإسرائيلي وافقا على وقف لإطلاق النار، في إطار مقترح قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ينص على هدنة مدتها 60 يومًا.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: إن وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ الأربعاء في الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ)، واصفًا ذلك بأنه "نبأ سار".

ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

ونوه بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من أجل التوصل إلى الاتفاق، الذي عدهُ خطوة نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان، وعودة النازحين إلى قراهم ومدنهم، كما أنه يساعد على إرساء الاستقرار الإقليمي.