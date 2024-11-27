شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يؤكد ضرورة توحيد الجهود لإرساء السلام والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ضرورة توحيد الجهود لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.



وذكر الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الرئيس رشيد استقبل في قصر بغداد، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وضرورة توحيد الجهود من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.



وأشار الرئيس رشيد إلى عمق العلاقات الثنائية مع روسيا، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بها لتشمل مجالات الطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار، وبما يحقق المصالح العليا للبلدين.



من جانبه، أعرب بوجدانوف عن حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون البنّاء مع العراق على مختلف المستويات والأصعدة.