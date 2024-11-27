شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان تنفى أنباء تعطيل العمل بمؤسسات الدولة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء اللبنانى ما تردد عن صدور قرار بالتعطيل غداً في كل المؤسسات العامة والخاصة.



واعتبرت أن ما نُسب إلى وزير العمل بلبنان مصطفى بيرم في هذا الصدد عار من الصحة وهو أصلاً في غير موقعه الإداري.

ولا يزال لبنان يشهد غارات إسرائيلية بمواقع متفرقة بعد مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار ؛ مساء اليوم، وهو ما أعلنه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو عقب انتهاء اجتماع الكابينت.

