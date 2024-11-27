شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار فى لبنان بالتعاون مع فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الثلاثاء، خلال حديثه أن بلاده "ستقدم الدعم لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بالتعاون مع فرنسا".

وأشار بايدن إنه خلال الأيام المقبلة "سندفع مع وقطر ودول أخرى من أجل وقف إطلاق النار في غزة".

وكشفت مصادر عديدة أن اجتماعا مقررا لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، مساء الثلاثاء، قد يؤدي إلى المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير في وقت سابق أن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيوافق على الاتفاق على الأرجح.