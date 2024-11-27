شكرا لقرائتكم خبر عن من أصل 41.. الاحتلال يرفض 37 محاولة لوصول المساعدات إلى شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة عن أن محاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة هذا الشهر قد باءت بالفشل بشكل كبير.

فقد رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية 37 من أصل 41 محاولة للمساعدة -حسب التقرير الأممي-، بينما وافقت على 4 محاولات فقط، واجهت أيضًا العديد من العوائق على الأرض، ولم تتمكن من الوصول إلى المستفيدين بشكل كامل. شمال غزة تحت الحصار وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن أجزاءً من شمال غزة تحت الحصار منذ أكثر من 50 يومًا، وتستمر الأعمال العسكرية في المنطقة، ما يزيد من معاناة المدنيين الذين يتعرضون لقصف مستمر.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" على أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الحيوية لهم، سواءً كانوا داخل مناطقهم المحاصرة أو نزحوا إلى مناطق أخرى. ظروف إنسانية بالغة الصعوبة ويواجه النازحون في أماكن الإيواء المؤقتة بغزة ظروفًا مأساوية، ويعانون نقصًا في الإمدادات والخدمات الأساسية، إضافة إلى الاكتظاظ والمخاطر الصحية بسبب تدهور أوضاع النظافة.

ومع قدوم فصل الشتاء، يزداد الخطر على مئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة.

وطالبت الأمم المتحدة بزيادة نقاط الدخول إلى غزة، لتسهيل توزيع المساعدات وتخفيف معاناة المدنيين الذين يعيشون في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.