شكرا لقرائتكم خبر عن العميد بهاء حلال: العدو الإسرائيلى لم يحقق إى إنجاز بلبنان ولن نفرط فى دماء الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

قال العميد بهاء حلال الخبير فى الشئون العسكرية والعلاقات الدولية، إن هناك سباق محموم بين اتفاق وقف إطلاق النار وبين نية العدو الإسرائيلى فى استمرار العدوان على لبنان، وبالتالى فإن العدوان مستمر.

وأضاف بهاء حلال، فى مداخلة عبر سكايب من بيرون لقناة إكسترا نيوز، أن العدو الإسرائيلى حاول أن يضع بصماته النهائية، حيث يعتبر أن الطلقة الأخيرة هى التى تُحسب وفق انه قد فشل بريا وتاريخيا، ولم يستطع أن يحقق أى إنجاز لا ميدانى، ولا استراتيجى على الصعيد الميدانى، ولم يستطع أن يثبت أى مركز له فى الجنوب اللبنانى.

وأوضح بهاء حلال، أن العدو الإسرائيلى لم يستطع أن يوقف الصواريخ التى ضربت 3 أحزمة فى العمق وصلت إلى تل أبيب، وبالتالى لم يتمكن من القيام باستراتيجية الردع بالمنع أو الصد، ولذا ذهب يقول للداخل الإسرائيلى أنه ذاهب باتجاه لوقف إطلاق النار وفقا للمقترح الأمريكى والفرنسى والذى وافق لبنان عليه.

وأكد بهاء حلال أن لبنان لن يقبل بخرق السيادة اللبنانية، ولن يفرط فى دماء الشهداء، من الجيش اللبنانى أو الشهداء أو المقاومة، وبالتالى قام بضرب أهداف كبيرة فى بيروت والضاحية والجنوب والبقاع، وبالتالى سترد المقاومة على ذلك.



