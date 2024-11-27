شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيب بوريل: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إغاثة للوضع المُدمر والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان هو إغاثة في الوضع المدمر في الشرق الأوسط، ومن الأهمية أن يستمر وقف إطلاق النار لضمان سلامة كل من مواطني لبنان وإسرائيل وعودة النازحين داخليا، وأكرر دعوتي للقادة اللبنانيين إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية من خلال انتخاب رئيس يحقق استعادة السيادة الكاملة على شؤون البلاد.



ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.



أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

