شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء 10 من مناطق، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا .

وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترًا على أماكن الضباب المتوسط، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف. أماكن انتشار الضباب المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا .

الرياض: ثادق وحريملاء ورماح ومرات.

مكة المكرمة: الطائف والشفا والهدا وأضم وبني ويزيد وميسان.

الجوف: القريات وطبرجل.

جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال والفطيحة وبيش وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

الباحة: القرى والمندق والباحة والعقيق وبلجرشي وبني حسن.

الحدود الشمالية: طريف.

تبوك: تيماء وتبوك.