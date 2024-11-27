الامارات | المنتدى يناقش «تمكين رائدات الأعمال في قطاع المناخ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي– دبي 2024، استضافت مبادرة تمويل رائدات الأعمال التابعة للبنك الدولي، جلسة حوارية بعنوان «تمكين رائدات الأعمال في قطاع المناخ»، جمعت عدداً من الرائدات في مجال الأعمال المناخية لاستكشاف الدور المحوري للمشاريع التي تقودها النساء في توجيه الحلول المستدامة والشاملة ضمن الاقتصادين الأخضر والأزرق.

واستضافت الجلسة - التي أدارتها مسؤول شؤون النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي في مؤسسة التمويل الدولية، سمر عصمت - كلاً من الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في صندوق «راديكال»، ألينا تروهينا، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيسك»، باسمة عبدالرحمن، ومستشار أول تطوير القطاع الخاص في البنك الدولي ومستثمر في مجال التأثير «أليثينا إمباكت»، محمد اتاجيك.

وتطرّق المتحدثون خلال الجلسة إلى النتائج الرئيسة لمبادرة «رائدات الأعمال في مجال المناخ: وجه لكوكب صالح للعيش»، كما استعرضوا إسهامات رائدات الأعمال المبتكرة في قطاع المناخ، مؤكدين ضرورة توفير التمويل والدعم المستهدف لتعزيز تأثير رائدات الأعمال في هذا المجال.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية دور الممولين والمستثمرين وصُنّاع السياسات في دعم المشاريع المناخية التي تقودها النساء، والإسهام في دعم رائدات الأعمال لقيادة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على التكيف، الأمر الذي يعود بالفائدة على المجتمعات وعلى كوكب الأرض.