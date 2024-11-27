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الامارات | الوجهات الترفيهية في دبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد أبرز الوجهات الترفيهية في دبي، بما فيها «ذا جرين بلانيت دبي»، و«حديقة وايلد وادي المائية»، و«روكسي سينما»، للاحتفال بفعاليات عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، عبر مجموعة فريدة من الأنشطة والفعاليات والعروض الحصرية التي تضمن للعائلات أوقاتاً حافلةً بالتجارب والمغامرات الترفيهية والتعليمية الاستثنائية، إلى جانب أنها ستطرح عروضاً مميزة بهذه المناسبة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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