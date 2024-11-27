الامارات | برجيل القابضة تعزز ريادتها في الاستدامة من خلال مبادرة «بطبيعتنا الأفضل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 نوفمبر 2024

كشفت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مبادرة «بطبيعتنا الأفضل»، التي تجمع بين الإدارة البيئية ومشاركة الموظفين.

ومن أبرز ما يميز المبادرة التزام المجموعة بزراعة شجرة لكل موظف في يوم ميلاده، ومن المتوقع أن تضيف ما يقرب من 13 ألف شجرة سنوياً إلى غطاء الأشجار، حيث تؤكد المبادرة التزام المجموعة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، بما يتماشى مع رؤية الاستدامة الأوسع لدولة الإمارات.

واجتمع موظفو برجيل القابضة بمتنزه الجبيل في أبوظبي لزراعة أشجار القرم، بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات، سفير أحمد، والمدير المالي للمجموعة، محمد شهاب الدين، ما يؤكد تفاني الإدارة العليا في بناء ممارسات صديقة للبيئة في جميع أنحاء المؤسسة.

وتتماشى المبادرة مع الهدف الطموح لدولة الإمارات لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهو عنصر أساسي في استراتيجية الدولة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي.

وقال الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، جون سونيل: «الاستدامة لدينا أكثر من مجرد التزام، إنها مسؤولية مشتركة، وجزء لا يتجزأ من رؤيتنا لمستقبل أكثر صحة، ومن خلال مبادرات مثل (بطبيعتنا الأفضل)، نتخذ إجراءات هادفة لمكافحة تغير المناخ، والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، وإشراك موظفينا في خلق تأثير بيئي إيجابي، هذه مجرد بداية لرحلتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني والتوافق مع أهداف الاستدامة الطموحة لدولة الإمارات».

وتضمنت المبادرة أنشطة مثل التجديف بالكاياك واليوغا، وتعزيز العلاقة بين الصحة البدنية والبيئية.