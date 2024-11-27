الامارات | «شاي كرك» بـ 5000 درهم.. المشروب الشعبي بطبقات الذهب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل فكرت يوماً في دفع 5000 درهم إماراتي مقابل فنجان «شاي كرك»، المشروب الشعبي الشهير والمفضّل عند الكثيرين؟

سؤال قد يبدو غريباً وغير مألوف، وربما مستهجناً، أو ربما خيالياً، لكن في حقيقة الأمر أن أحد المقاهي في دبي قد فعلها بتقديمه فنجان «شاي كرك» بهذا المبلغ، وتمكن من لفت الأنظار إليه، من خلال ما يقدمه من قائمة خيارات فاخرة تناسب الباحثين عن التميز والمغامرات، والمذاقات والتجارب الفريدة التي لا تنفك تطرحها تجارب المطاعم والمقاهي في دبي.

الحكاية تبدأ تحديداً من منطقة أبراج الإمارات في مركز دبي المالي العالمي، حيث يستطيع زوار مقهى ومطعم «بوهو»، الذي يتوسط مدخل الأبراج، الاختيار بين فنجان «شاي كرك» بسعر لا يتجاوز 1.99 درهم، وصولاً إلى «النسخة الملكية»، أو «شاي الكرك الذهبي التذكاري» بـ5000 درهم، ليكون أغلى «شاي كرك» في العالم الذي يُقدّم مع خيارات أخرى متنوعة و«خاصة جداً»، تلبي مطالب الباحثين عن الرفاهية الشخصية وتجارب الفخامة.

«شاي الكرك» الفاخر هذا يُقدّم مع رقائق ذهبية صالحة للأكل، عيار 24 قيراطاً، ومع كوب وصحن فاخرين من الفضة الخالصة، يتم إهداؤهما للزبون في ختام هذه التجربة.

دفعنا الفضول، وشغف كشف أسرار هذه التجربة، إلى زيارة المقهى الجديد، الذي بدت الأجواء فيه هادئة نوعاً ما، وإن كانت حركة العاملين فيه من الداخل تشي بمقومات عالية من النشاط والحيوية والقدرة على تلبية طلبات «الزبائن»، ليسوا الموجودين في المكان فحسب وإنما حتى مَن هم في الخارج، من الذين يبادرون بإرسال طلباتهم على صفحات المحل في المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر أكدته لنا «الباريستا» التي استقبلت بحفاوة أسئلتنا، قائلة «إلى جانب توفير تجربة في الموقع، يقدم المقهى خدمات توصيل عبر منصات رقمية متعددة، ما يتيح للزبائن الاستمتاع بمختلف خيارات ونكهات القهوة والمشروبات في منازلهم أو مكاتبهم».

وتعليقاً على قائمة «الأسعار الذهبية» التي يصفها البعض بالباهظة والمبالغ فيها، أكدت صاحبة الفكرة، الهندية سوشيتا شارما، أن «الأصناف المغطاة بالذهب مخصصة لمن يريدون تدليل أنفسهم، لكننا في الوقت نفسه نقدم طعاماً رائعاً بأسعار معقولة، ليكون متاحاً للجميع».

وتشمل هذه القائمة الفاخرة القهوة الذهبية (150 درهماً)، والمياه الذهبية (300 درهم)، والبرغر الذهبي (300 درهم)، والآيس كريم الذهبي (400 درهم)، وشاي الكرك الذهبي دون هدية تذكارية (150 درهماً).

نعود إلى النادلة قليلاً، ونراقب أجواء تقديم «شاي الكرك الذهبي التذكاري»، الذي تتفنن بعناية فائقة في سكبه ورش طبقات الذهب ووريقاته الرقيقة على السطح، تاركة لخيالنا حرية التجول بين غبار الذهب وإغراءات المذاقات التي ارتأى عشاق الرفاهية أن يدللوا بها أنفسهم، في كنف أجواء غلب عليها طابع الخصوصية، مع العلم أن بعض الزبائن يواظبون على مشروبهم الفاخر أكثر من مرة، ودفع مبلغ 5000 درهم كل مرة.

تراث ورفاهية

لا تعد تجربة المقهى الجديد، في مركز دبي المالي العالمي، الأولى من نوعها في تقديم الأطعمة والمشروبات الممزوجة بالذهب، حيث سبق لمطاعم أخرى تقديم أطباق مثل البرياني والسوشي المغطى بالذهب، وصولاً هذه المرة إلى كوب «شاي الكرك بالذهب»، الذي تطرح به مدينة الدهشة دبي بعض أكثر تجاربها الفريدة، لتجمع به ألق التراث بسحر الرفاهية.