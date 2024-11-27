درجة الحرارة تحت الصفر.. موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق

ضباب على الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، من ضباب متوسط إلى كثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.



وتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة ضبابًا خفيفًا، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

ويتوقع المركز انتشار الضباب في أماكن أخرى من المنطقة الشرقية، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترًا.

ويشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.