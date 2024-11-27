شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة تحت الصفر.. موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تعرض 3 مناطق إلى موجة باردة، تبدأالساعة 4 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
ويشمل التنبيه جبل اللوز وعلقان في تبوك، والقريات في الجوف، وطريف في الحدود الشمالية.
ويصاحب الظاهرة انخفاض في درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، من ضباب متوسط إلى كثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
ويتوقع المركز انتشار الضباب في أماكن أخرى من المنطقة الشرقية، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترًا.
ويشمل التنبيه جبل اللوز وعلقان في تبوك، والقريات في الجوف، وطريف في الحدود الشمالية.
ويصاحب الظاهرة انخفاض في درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
ضباب على الشرقية
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، من ضباب متوسط إلى كثيف على أجزاء من المنطقة الشرقية، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة ضبابًا خفيفًا، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.
ويتوقع المركز انتشار الضباب في أماكن أخرى من المنطقة الشرقية، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترًا.
ويشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.