شكرا لمتابعة خبر عن فريد فلمبان : كنت سعيد بإلقاء كلمة تعريفية بالتغيرات المناخية في كوب 29 ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لفت الطفل فريد فلمبان والبالغ من العمر 10 أعوام، الأنظار خلال القاءه خطابًا أمام العالم في مؤتمر الأطراف COP29 للمناخ الذي عُقد في باكو بأذربيجان،، مستعرضا رؤيته في قضايا البيئة والتغير المناخي، إذ جاء اختياره لهذه المهمة بعد فوزه في مسابقة محلية على مستوى المملكة، ما مكنه من تمثيلها في هذا الحدث العالمي المرموق.

وقال فلمبان خلال حديثه ببرنامج سيدتي ” كنت ادرب نفسي لتعليم اللغة الانجليزية وشاركت بالمسابقة التابعة للأمم المتحدة و الحمدلله فزت بالمركز الأول واتأهلت لتمثيل المملكة العربية السعودية” .

وأضاف فلمبان ، أنها كانت تجربة جميلة و كنت متوترا قبل الحديث في كوب 29 أمام هذا العدد الكبير من الحضور، وتعرفت على عدد كبير من الثقافات خلال مشاركتي بهذا الحدث وسعيد بإلقاء كلمة تعريفية بالتغيرات المناخية في المؤتمر .

وأعربت والدة فلمبان عن فخرها بنجاح ابنها ، وأكدت بأننا في البداية واجهنا صعوبات من خلال تقسيم الوقت بين دراسته وتحضير الخطاب الذي سوف يلقيه بالكوب 29 ولكننا استطعنا تقسيم الوقت ، لتؤكد بأنه شعور لا يوصف يوصف.