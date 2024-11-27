شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر نقص الحديد على صحة المرأة؟.. مصادره الطبيعية من الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

الحلم بحمل طفلك الصغير بين ذراعيك هو شعور لا مثيل له، ولكن بالنسبة لبعض النساء، تأتي الأمومة مع تحديات تتطلب تعاملا طبيا.أحد هذه التحديات هو نقص الحديد، وهي مشكلة شائعة يمكن أن تؤثرعلى صحتك وحتى قدرتك على الحمل.

أهمية الحديد لصحة المرأة

وفقا لموقع " onlymyhealth"،يعتبر الحديد عنصرًا غذائيًا حيويًا ضروريًا للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك إنتاج الهيموجلوبين - وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء مسئول عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. عندما تكون مستويات الحديد منخفضة، يواجه الجسم تحديات في أداء الوظائف الأساسية، مما يؤدي إلى نقص الحديد".

التعب

اضطرابات النوم

تململ الساقين

تساقط الشعر

انخفاض أداء الدماغ

مزاج منخفض

انخفاض جودة الحياة المتعلقة بالصحة

انخفاض الأداء الرياضي

أعراض نقص الحديد

يمكن أن يؤثر نقص الحديد على الأفراد من أي عمر أو جنس، ولكنه أكثر انتشارًا بين النساء في سن الإنجاب، وفقًا لدراسة 2021، وفقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، والنزيف الرحمي غير الطبيعي، والحمل يزيد من خطر نقص الحديد لدى النساء، مما يؤدي غالبًا إلى التعب الشديد، وانخفاض القدرة البدنية، وانخفاض الأداء في العمل.



أثناء الحمل، يرتبط نقص الحديد وفقر الدم بنتائج سلبية لكل من الأم والطفل، بما في ذلك التحديات التنموية والعصبية المعرفية لدى الأطفال المولودين لأمهات يعانين من نقص الحديد.

تعتبر النساء أكثر عرضة لنقص الحديد من الرجال، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، حيث تفقد النساء في المتوسط 16 مليجرامًا من الحديد في كل دورة شهرية، ويمكن أن يؤدي فقدان 300 مليجرام من الحديد سنويًا بسبب تدفق الدورة الشهرية الطبيعي إلى الإصابة بنقص الحديد إذا كان تناول الحديد الغذائي غير كافٍ أو كان امتصاص الحديد غير فعال.

سوء التغذية بسبب نقص الحديد

النظام الغذائي الذي يفتقر إلى الأطعمة الغنية بالحديد هو عامل رئيسي آخر، فالحديد ضروري للحفاظ على الصحة العامة، ومع ذلك فإن العديد من النساء يفشلن في تناول كميات كافية منه.

وتعتبر الأطعمة مثل اللحوم الخالية من الدهون، والخضراوات الورقية الخضراء، والعدس، والحبوب المدعمة مصادر ممتازة للحديد، ومع ذلك، فإن العادات الغذائية السيئة أو عدم القدرة على الوصول إلى الأطعمة المغذية يمكن أن تؤدي إلى مستويات غير كافية من الحديد.

متى يجب عليك طلب المشورة الطبية؟

يعد الحفاظ على مستويات كافية من الحديد أمرًا مهمًا للغاية لصحة الإنجاب، إذا كنت تشك في وجود نقص في الحديد أو تحاول الحمل، فمن المهم استشارة الطبيب الخاص بك، تعرف على احتياجات جسمك الفريدة للتغلب على هذه التحديات الصحية.

هناك العديد من التحديات التي تواجه رفع مستوى الحديد لدى النساء في سن الإنجاب بسبب النزيف أثناء الدورة الشهرية، وسوء التغذية، وللتغلب على هذه المشكلة، هناك حاجة إلى نهج موحد، بما في ذلك الممارسات الغذائية، والزيارات الروتينية للطبيب، والفحوصات المعملية لمستويات الحديد في المصل ومستويات الهيموجلوبين.