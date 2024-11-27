موعد مباراة الأهلى القادمة أمام البنك فى دورى nile والقناة الناقلة

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يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة البنك الأهلى بالجولة الرابعة للدورى المصرى ضمن خطة الحفاظ على اللقب.



ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.



ويسعى أهلى كولر للحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصرى على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام البنك في دوري nile

يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الاهلى فى الخامسة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والبنك الأهلى فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الاهلى فى الجولة الرابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.