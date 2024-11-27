شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام بلاك بولز وظهور إيشو والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك من قيادة الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء في مباراة بلاك بولز المقرر لها التاسعة مساء غداً الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك علي البدء بفتوح على حساب المغربي محمود بنتايك.

كما اقترب أحمد عبد الرحيم إيشو من الظهور أساسيا في مباراة بلاك بولز الموزمبيقي.