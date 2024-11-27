شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: دفاع الأهلى المسئول الأول عن هدفى ستاد ابيدجان والشناوى بَرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان مدرب مرمى حراس مرمى فريق المقاولون العرب، أن دفاع الأهلى هو المسئول الأول عن هدفي فريق ستاد ابيدجان، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، فى دورى أبطال أفريقيا.

أضاف طارق سليمان فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون" عبر شاشة "أون تايم سبورت 1" أن أخطاء دفاع الأهلى هى السبب فى استقبال شباكه هدفين، مشيرًا إلى أن محمد الشناوى غير مسئول عن أى هدف منهما.

تابع مدرب حراس مرمى الأهلى السابق، أن السويسرى كولر سيجرى عملية التدوير فى مركز حراسة المرمى بين الشناوى ومصطفى شوبير، إلا أن الشناوى سيحصل على نسبة مشاركة أكبر.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي أول 3 نقاط فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفوارى بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إنطلاق مشوار الفريقين بدور المجموعات للبطولة القارية.