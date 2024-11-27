شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كافأ بيرسى تاو طفل مدرجات الأهلى فى مباراة ستاد أبيدجان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر تويتر فيديو للجنوب افريقي بيرسي تاو لاعب الفريق أثناء صعوده للمدرجات لمنح طفل قميصه والتقاط سيلفي معه عقب الفوز علي ستاد أبيدجان الايفواري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي أول 3 نقاط فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفوارى بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إنطلاق مشوار الفريقين بدور المجموعات للبطولة القارية.

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهلي استحق الفوز اليوم رغم الصعوبات التي واجهها الفريق، لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وتقدمنا بثلاثة أهداف في الشوط الأول ولكن بدأ تركيز اللاعبين ينخفض، وخلال الراحة بين الشوطين تحدثنا مع اللاعبين وطالبناهم بالدقة والتركيز، وخلال الشوط الثاني نجحنا في تسجيل الهدف الرابع، ولكن بشكل عام معدل التركيز لم يكن بالشكل المطلوب على فترات خلال المباراة.

وأضاف المدير الفني: حققنا هدفنا بالفوز والحصول على النقاط الثلاث، وقبل المباراة طلبنا من اللاعبين التعامل مع الكرات العرضية لفريق استاد أبيدجان، والتي شكلت خطورة اليوم على مرمى الأهلي.

وفيما يتعلق بالهجوم، أكد المدير الفني أن محمود كهربا سجل هدفين اليوم، وأنه يتمنى كمدير فني أن تكون دفعة قوية له، كما أعرب عن أمله في سرعة عودة وسام أبو علي.

وأشار كولر إلى أنه يتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر، وأن رسالته للجميع أن الاجتهاد في التدريب هو نقطة التقييم بالنسبة له واختيار التشكيل في المباريات.

سجل رباعية الأهلى، كهربا (هدفين) في الدقيقتين 14 و49 وهدف لكل من ، أفشة في الدقيقة 21 وحسين الشحات في الدقيقة 26، فيما سجل ثنائية الضيوف ، كلاً من كاسوم كونى وروجير اسالى في الدقيقتين 30 و55 .

ينافس الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ضم تشكيل الأهلى للمباراة كلاً من: محمد الشناوى، خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله و مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

تأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ، فيما بدأ ستاد أبيدجان رحلته بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور الأول بتخطي عقبة تونجيث السنغالي 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراة الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لكل فريق ثم تخطى عقبة ميلو بطل غينيا في الدور الثاني للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة في الإياب بهدفين مقابل هدف.