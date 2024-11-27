شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 – 11 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يستهل دور المجموعات فى دورى الأبطال برباعية أمام استاد أبيدجان.

الأهلى يستهل دور المجموعات فى دورى الأبطال برباعية أمام استاد أبيدجان

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي أول 3 نقاط فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفوارى بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إنطلاق مشوار الفريقين بدور المجموعات للبطولة القارية.

منتخب الشباب يهزم تونس 1-0 ويتأهل لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة

تأهل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، إلى أمم أفريقيا للشباب 2025، بعد الفوز المثير على نظيره التونسى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على استاد هيئة قناة السويس في الجولة الختامية لدورة شمال إفريقيا.

بيراميدز يهزم ساجرادا الأنجولى بخماسية ويتصدر مجموعته بدورى الأبطال

حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا عريضًا على نظيره ساجرادا الأنجولى بنتيجة 5 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق السماوى أول 3 نقاط فى مشواره بدور المجموعات.

عقوبات الجولة الثالثة بالدورى.. إيقاف طاهر محمد وتغريم الزمالك

شهدت الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز إصدار لجنة المسابقات عدة عقوبات على اللاعبين والأندية، وذلك بسبب المخالفات التي وقعت خلال المباريات.

اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة ترفض الطعون المقدمة ضد هانى أبو ريدة

انتهت، اليوم الثلاثاء، اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هانى أبو ريدة.

الزمالك بالزى التقليدى أمام بلاك بولز فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

عٌقد عصر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

جوميز: أحترم تعاقدى مع الزمالك ولدينا فترة كافية لنهاية الموسم

كشف البرتغالى جوزية جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك، تطورات تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، خاصة وأن عقده مع نادى الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجارى.