شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب الشباب بالتأهل لبطولة أفريقيا تحت 20 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً مع الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، وذلك لتهنئتهم على التأهل لبطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً، بعد الأداء الرجولي الذي قدمه الفريق في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره بالإنجاز الذي حققه منتخب الشباب ، مؤكداً أن التأهل يعكس الجهود المبذولة من الجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، مشيداً بروح العزيمة والإصرار التي ظهرت خلال التصفيات.

حيث اعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالتأهل، والتي تعتبر خطوة هامة في مسيرة منتخب الشباب، ويمثل دليلاً على إمكانيات الجيل الجديد من اللاعبين، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تولي أهمية كبيرة لدعم المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، ومشددا على مواصلة تقديم كل ما يلزم لضمان استعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة لبطولة إفريقيا.

كما أشار الوزير إلى أهمية البناء على هذا النجاح من خلال توفير برامج إعداد قوية للمنتخب، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة ومواصلة تحقيق الإنجازات.

ويقود منتخب مصر للشباب المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي نجح في تكوين فريق متميز قادر على المنافسة ويعد التأهل للبطولة الإفريقية خطوة أساسية في مسيرة اللاعبين نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.