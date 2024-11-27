ذكرت معلومات للـ"NBN" بان المبعوث الاممي اموس هوكشتاين ارسل كتابا خطيا إلى لبنان اكد فيه سريان وقف إطلاق النار عند الرابعة فجرا بتوقيت لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـ NBN: هوكشتاين يرسل كتابا خطيا إلى لبنان يؤكد فيه سريان وقف إطلاق النار عند الرابعة فجرا بتوقيت لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.