بايدن وماكرون: سنعمل مع لبنان وإسرائيل على تطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك، أنهما سيعملان "مع إسرائيل ولبنان على التأكد من التطبيق الكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأكدا في بيانهما أنهما "مصمّمان على الحؤول دون تسبّب النزاع بدورة أخرى من العنف".

وشدّد الرئيسان على أنّ هذا الاتفاق "سيحمي إسرائيل من التهديد الذي يشكله حزب الله وغيره من المنظمات الإرهابية العاملة انطلاقا من لبنان".ؤوقالا إن "هذا الأمر سيخلق الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء المستدام وسيسمح للسكان على جانبي الخط الأزرق بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، في إشارة إلى خط ترسيم الحدود الأممي بين لبنان وإسرائيل.

وشدّد بايدن وماكرون على أنّ الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تعملان منذ أسابيع للتوصل إلى هذه الهدنة "ملتزمتان الاضطلاع بدور رائد في دعم الجهود الدولية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتعزيز التنمية الاقتصادية في كل أنحاء لبنان بغية تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".