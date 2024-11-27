الامارات | 20 موظفاً في «إقامة دبي» يحصلون على رخصة العمل التطوعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تخريج 20 موظفاً في برنامج «رخصة العمل التطوعي»، الذي يهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب المهارات اللازمة للعمل التطوعي وفق أرقى المعايير العالمية.

وقال مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي في «إقامة دبي»، العميد عبدالصمد حسين سليمان البلوشي: «برنامج (رخصة العمل التطوعي) خطوة نوعية لتعزيز ثقافة التطوع بين الموظفين، وإعداد كوادر قادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع»، ولفت إلى أن «التطوع ليس مجرد عمل إنساني، بل وسيلة لتطوير المهارات، وبناء قدرات قيادية تدعم تحقيق رؤية الإمارات للتنمية المستدامة»، وأوضح أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من ورش العمل والمحاضرات التفاعلية، ركزت على تطوير مهارات خاصة بإدارة المشاريع التطوعية، وتعزيز التواصل الفعّال، وتنمية القدرات القيادية، كما تضمن البرنامج جلسات نقاشية تناولت الفرص والتحديات التي تواجه المتطوعين، إضافة إلى استعراض قصص نجاح ملهمة من تجارب التطوع في مختلف المجالات، وأشار إلى أن الإدارة تتطلع إلى مواصلة إطلاق مبادرات مبتكرة تعزز الأداء المؤسسي، وتمكّن الموظفين من ترك بصمة إيجابية في بناء مجتمع قوي ومتماسك.