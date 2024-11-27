الامارات | منتدى المرأة العالمي يناقش إشراك المرأة في تطوير حلول النقل المستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في منتدى المرأة العالمي، الذي انطلقت فعالياته، أمس، بمشاركة دولية واسعة من شخصيات عالمية مرموقة وهيئات ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية وخبراء ومختصين في مجالات متنوّعة من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت مشاركة هيئة الطرق والمواصلات من خلال المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالمحسن إبراهيم كلبت، عبر جلسة عنوانها «توجهات مستقبلية للنقل تواكب التوازن بين الجنسين».

ناقشت الجلسة، التي شارك فيها عبدالمحسن كلبت، التوجهات المستقبلية في قطاع النقل وكيفية تعزيز التوازن بين الجنسين ضمن هذا المجال، وتناولت أهمية إشراك المرأة في تطوير حلول النقل المستدامة، ودور الابتكار والتكنولوجيا في تمكين مشاركة فعّالة للمرأة. كما ركزت الجلسة على التحديات والفرص لتحقيق التنوع والشمولية في صناعة النقل، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل متوازنة تدعم الجنسين على حد سواء.

وشملت محاور الجلسة استعراض أثر مشاركة المرأة في تعزيز تنوع الأفكار وتحسين اتخاذ القرارات في مشاريع النقل، وكيفية تشجيع بيئة عمل شمولية تدعم الجيل القادم من القيادات النسائية في هذا القطاع، وعرض دور التحول الرقمي والتكنولوجي في دعم مشاركة المرأة بشكل فعّال في قطاع النقل، ومناقشة كيفية استغلال الفرص الحالية والمستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين، واستعراض سياسات وأطر عمل تضمن بيئة داعمة تشجع على التوازن بين الجنسين في مشاريع النقل والبنية التحتية، واستعراض أهم التوجهات العالمية والمحلية في مجالات النقل المستدام وكيفية استفادة المرأة من هذه التوجهات.