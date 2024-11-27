شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 60 عملًا.. "نور الرياض" يحول سماء العاصمة إلى معرض فني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق مساء الثلاثاء احتفال "نور الرياض" تحت شعار "بين الثرى والثريا" بعرض جوي في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بحضور نخبة من القيمين الفنيين والفنانين.

ويستمر الاحتفال من 28 نوفمبر حتى 14 ديسمبر، في 3 مراكز رئيسة هي: مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ووادي حنيفة، وحي جاكس.

وقدم العرض الخاص لنور الرياض لمحة عن الاحتفال، متضمنًا عروضًا لطائرات دون طيار ليونايتد فيجوال ارتست، وجولات إرشادية لاستكشاف 18 عملًا فنيًا.

وتستعرض نسخة هذا العام أكثر من 60 عملًا فنيًا أبدعها أكثر من 60 فنانًا من 18 دولة، تسهم في تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح.

طموح العاصمة

وأوضح مدير برنامج الرياض آرت م. خالد الهزاني أن رؤى احتفال نور الرياض وأهدافه تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، كما يحقق احتفال نور الرياض طموح العاصمة الفني في تحويل الرياض إلى معرض فني مفتوح.



لوحة مضيئة

وأكد أن الاحتفال يعزز الارتقاء بجودة الحياة في عاصمة المملكة، وتشجيع الإبداع وتقديم الفن للمجتمع، ويُعد منصة للتبادل الفني والثقافي لتحقيق أهداف برنامج "الرياض آرت"، ومختلف مشاريعه في رعاية المواهب المحلية وتعزيز الاقتصاد الثقافي في العاصمة.

وأشارت مدير احتفال نور الرياض م. نوف المنيف إلى أن الاحتفال يقدم جولات إرشادية لاستكشاف الأعمال الفنية المميزة بإشراف القيمين الفنيين د. عفت عبدالله فدعق ود. ألفريدو كراميروتي، إلى جانب عرض استثنائي قدمته فرقة الفنانين البصريين العالمية "United Visual Artists" باسم "الأثير" وضم 1,500 طائرة دون طيار، حولت سماء الرياض إلى لوحة مضيئة مستوحاة من القوى الخفية التي تشكل عالمنا، بشكل ينسجم من خلاله الضوء والصوت والحركة.



60 عملًا ضوئيًا

ويعمل احتفال نور الرياض 2024 إلى تحويل العاصمة إلى معرض مفتوح على مستوى العالم، إذ يُعرض أكثر من 60 عملًا ضوئيًا أبدعه أكثر من 60 فنانًا من 18 دولة، من بينهم 18 فنانًا سعوديًا موهوبًا، إلى جانب 43 فنانًا دوليًا يمثلون دولًا تشارك في النسخة الحالية من نور الرياض.

18 فنانًا سعوديا، و43 فنانًا دوليًا يمثلون دول أستراليا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وإيطاليا، واليابان، والجبل الأسود، وهولندا، وبولندا، وروسيا، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

قائمة المشاركين في نور الرياض

وتضم قائمة المشاركين في نور الرياض 2024: ستوديو 05.10، موراكامي، وفيديريكو أكاردي، وبوريس أكيت، يوسف الأحمد، حمود العطاوي، آثار الحربي، أسماء الجهني، نجلاء القبيسي، علي الرزيزا، راشد الشعشعي، نواف الدوهان، سعد الهويدي، هاشل اللمكي، فهد النعيمة، ناصر التركي، رفيق أناضول.



برنامج الشراكة المجتمعية

أتلييه سيسو، إدواردو ديونيا شيكوني، ستيفانو كاجول، كوليكتيف سكيل، أيمن يسري ديدبان، فيليكس فرانك، سعيد قمحاوي، ماتياس غراموسو، يانيس غروشيلي، ريوجي إيكيدا، مشروع من الداخل للخارج لجي آر، كريستا كيم، كيمتشي أند تشيبس، كسافيري كومبيوتري، إستوديو كوروس للتصميم، جيين لي، كريس ليفين، مارشميلو ليزر فيست.ريكاردو مارسيللو، تاكايوكي موري، يان نغويما، نونوتاك، كوايت انسمبل، راندوم إنترناشونال، آنا ريدلر، خافيير رييرا، فيليب روكا، دان روزجارد، فينسنت روخترز، ابتسام صالح، شستر وموسيلي، سباي، ستانزا، عبدالرحمن طه، مريم طارق، رومين تاردي، جوكان تاتيسي وتاكاشي ياسورا، ثيرد سبيس إستوديو، تندرا.لاكلان توركزان، يونايتد فيجوال أرتيستس، نيك فيرستاند،؟او، وإستوديو جافي بوفي.

كما يتضمن برنامجًا للشراكة المجتمعية، وعروضًا فنية وورش عمل، وحوارات وأنشطة متنوعة، ليقدم مزيجًا فريدًا من الإثراء الثقافي وتعزز التعبير الإبداعي.

ويؤكد البرنامج رسالة برنامج الرياض آرت في تحويل العاصمة الرياض إلى مركز عالمي يحتضن الفنون والثقافة.

وقدم برنامج الرياض آرت منذ انطلاقه في عام 2019، ما يزيد على 500 عمل فني أبدعها أكثر من 500 فنان، واستقبل أكثر من 6 ملايين زائر من خلال برامجه المجتمعية الواسعة.

كما يدعو الاحتفال المواطنين والمقيمين والزوار لاستكشاف المدينة، والاحتفاء بالصلة العميقة بين التراث والإبداع والآفاق العالية للمستقبل.

