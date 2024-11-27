شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا خلال شهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات الساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر17% إلى ما يعادل 610 آلاف مسكن سنويًا، بعد ارتفاعها بنسبة 7% إلى ما يعادل 738 ألف مسكن سنوًيا خلال الشهر السابق.

كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 1ر1% إلى ما يعادل 730 ألف مسكن سنويًا. أقل مستوى منذ عام جاء تراجع المبيعات خلال أكتوبر لتسجل أقل مستوى لها منذ نوفمبر 2023، بعد ارتفاعها خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ عام تقريبًا.

وقادت المبيعات في الجنوب الأمريكي التراجع، إذ انخفضت بنسبة 7ر22% إلى ما يعادل 339 ألف مسكن سنويًا، في حين تراجعت في الغرب بنسبة 9% إلى ما يعادل 152 ألف مسكن سنويًا.

في الوقت نفسه زادت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 7ر22% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 46 ألف وحدة سنويًا.

كما ارتفعت في الغرب الأوسط بنسبة 4ر1% شهريًا، إلى ما يعادل 73 ألف مسكن سنويًا. سعر بيع المساكن وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 3ر437 ألف دولار للوحدة، بارتفاع نسبته 5ر2% عن الشهر السابق.

وكان 8ر426 ألف دولار وبنسبة 7ر4% عن الشهر نفسه من العام الماضي، إذ كان السعر 5ر417 ألف دولار للوحدة.

في الوقت نفسه، وصل عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية الشهر الماضي إلى 481 ألف وحدة، بما يغطي الطلب وفقًا للمعدلات الحالية لمدة 5ر9 شهرًا، مقابل 7ر7 شهرًا في الشهر السابق، و9ر7 شهرًا في أكتوبر من العام الماضي.