شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كونها سياحية.. بحيرة زيورخ مصدر مهم للأسماك مرتفعة الثمن فى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من كونها بحيرة سياحية فى المقام الأول إلا أن بحيرة زيورخ التى تقع فى كانتون أو مدينة زيورخ أهم مدن سويسرا، تعتبر مصدر هام جدا للأسماك مرتفعة الثمن خاصة في زيورخ، وفي العديد من المدن السويسرية حيث تعد وجبة الأسماك من البحيرة من أغلى الواجبات التي تقدمها المطاعم.

وبحسب المعلومات فإن بحيرة زيورخ (الألمانية السويسرية Zürisee تعد أفضل بحيرة في سويسرا وأهم بحيراتها، حيث تحيطها الجبال الجليدية شتاء والخضراء صيفا وتمتد إلى الجنوب الشرقي من مدينة زيورخ كما يمكن استخدامه لوصف البحيرة ككل أو جزء من البحيرة عند جسر سيدام في رابرسفيل، في حين أن الجزء الموجود في رابرسفيل قد أن يسمى Obersee أو البحيرة الكبرى.



ويصل طول البحيرة لنحو 40 كيلومتر (25 ميل)، والعرض3 كيلومتر (2 ميل)، في حيث يصل عمقها لنحو 49 متر (161 قدم).



ويبلغ أقصى عمق 136 متر (446 قدم)، كما يصل طول الشاطئ لنحو 87٫6 كيلومتر ، وسبق العثور علي أثار قديمة وتاريخية على شاطئ البحيرة.

‏ويمكن للسياح الدخول إلى البحيرة من خلال المراكب وتجربة الرحلات البحرية ،التي تمتد إلى أجزاء كبيرة من البحيرة ،وسط العديد من مناطق الترفيه والمطاعم السياحية.