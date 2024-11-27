شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية "إطارات الشتاء" لحماية السيارات من الانزلاق فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يغفل البعض حقيقة وجود إطارات تناسب كل فصل في السنة خاصة مع اختلاف الظروف المناخية لكل منطقة، حيث إن الإطارات الشتوية (مخصصة للشتاء) يتم تصميمها لإظهار قوة فرملة ممتازة والتعامل مع الطرق المغطاة بالثلوج أو الجليد.

لذا يجب أن تعلم أنه من الضرورى استخدام النوع المناسب من الإطارات والقيادة بشكل صحيح لضمان تجربة قيادة أكثر أمانًا في الشتاء.

يذكر أن الإطارات الشتوية تكون مصنوعة من مركب مطاطي مختلف له تماسك أفضل في الطقس البارد وعرض مداس محسن.

يوفر هذا الاختلاف قبضة إضافية تمنع السيارة من الانزلاق على الطرق الثلجية أو الجليدية، حتى السيارات المجهزة بالدفع الرباعي تحتاج إلى إطارات شتوية. لمزيد من الأمان، تأكد من تغيير جميع الإطارات الأربعة إلى إطارات الشتاء .