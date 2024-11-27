شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تقسيط توصيل الغاز للمنازل × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

جاء قرار وزارة البترول والثروة المعدنية،بعودة نظام تقسيط عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده لحرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وتتضمن أهم المعلومات عن نظام التقسيط.

1- تطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد.

2- تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

3- يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

4- أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل الآتى:

5-صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية الأصل للاطلاع).

6- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

7-صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).



