شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات تقفز خلال 8 أشهر إلى مليار و692 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق قفزة في الواردات المصرية من سيارات الركوب منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

ورصدت بيانات الجهاز، وصول إجمالي واردات مصر من سيارات الركوب نحو مليار و692 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، ارتفاعا من مليار و155 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 536 مليون و623 ألف دولار.

وتشهد واردات مصر من سيارات الركوب، تباين ملحوظ منذ بادية العام الجاري 2024 بين ارتفاع وانخفاض، حيث سجلت الواردات منها تراجع ملحوظ في أغسطس الماضي بواقع 156 مليون و88 ألف دولار، بينما كانت نحو 217 مليون و638 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع بلغ 61 مليون و550 ألف دولار.

وفي المقابل ارتفعت واردات مصر من سيارات الركوب شهر مايو الماضي، حيث قفزت من 208 مليون و340 ألف دولار، مقابل نحو 180 مليون و916 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 27 مليون و424 ألف دولار.

وتأتي صناعة السيارات ضمن أهم الصناعات المستهدفة في مصر، والتي كرست الدولة لها جهدا كبيرا من أجل توطين الصناعة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة توجه سنويا مليارات الدولارات لصالح الواردات من هذا القطاع، وهو ما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.