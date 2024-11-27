شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 26-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وليسيكو مصر، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، وأم بي للهندسة، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة.

رأس المال السوقي 2.2 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.226 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 916.7 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 88.4 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.57%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 28.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 72.6 مليون جنيه، 42.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 8.3 مليون جنيه، 921.2 ألف جنيه، 48.7 مليون جنيه، 57.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 30284 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37497 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13310 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 8363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11482 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3133 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 8577 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1830 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 20 ألف سهم، 7399 سهمًا، 20 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة مصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 190 ألف سهم، 1000 سهم، مليون سهم، على التوالي.

واشترى مساهم رئيسي بشركات العامة لصناعة الورق-راكتا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومستشفى النزهة الدولي عدد 452.8 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 186.1 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 10500 سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات مصر بني سويف للأسمنت، واودن للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 714 سهمًا، 5.1 مليون سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 15.5 مليون سهم، 892.9 ألف سهم، 9 ملايين سهم، 1.1 مليون سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية عدد 1.833 مليون سهم، وباعت إدارة شركة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1000 سهم.

النتائج المالية

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 233.3 مليون جنيه مقابل 191.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 36.3 مليون جنيه مقارنة مع 27.4 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 910.8 مليون جنيه مقابل 650.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 167.2 مليون جنيه مقارنة مع 110.1 مليون جنيه.

وحققت شركة جنوب الوادي للأسمنت، مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل 592.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسائر 237.5 مليون جنيه مقارنة مع 63.1 مليون جنيه.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 11.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، بنسبة نمو 36%، وبلغ صافي الربح 1.3 مليار جنيه، بوصول هامش صافي الربح إلى 10.9% خلال تلك الفترة.

الحفر الوطنية

قالت شركة الحفر الوطنية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على زيادة حجم استثمارات الشركة ورأسمالها العامل بفرعها الكائن في دولة ليبيا ليكون برأسمال 250 ألف دينار ليبي بدلًا من 15 ألف دينار ليبي.