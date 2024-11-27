شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج في الأماكن الساحلية.وتبدأ الظاهرة الساعة 2 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء على المزاحمية والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.كما تشهد أماكن أخرى من الرياض أمطارًا متوسطة، تبدأ الساعة 2 عصرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

انخفاض درجات الحرارة

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية.كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.