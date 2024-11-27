شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى وأنيمبا النيجيرى فى مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستهل النادي المصري، مشواره فى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة نظيره أنيمبا النيجيرى، حيث يبحث المصرى بقيادة مدربه علي ماهر، عن الثلاث نقاط، مستغلاً عاملى الأرض والجمهور.

وكان المصري تأهل إلى دور المجموعات بعد تخطى عقبة الهلال الليبي في الدور التمهيدي، حيث كانت مباراتي الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة، وهي فوز الهلال الليبى فى بنى غازى بنتيجة 3-2، وفوز المصرى فى الإسكندرية بذات النتيجة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، والتي رجحت كفة الفريق البورسعيدي بنتيجة 5-3.

موعد مباراة المصري وأنيمبا

تقام مباراة المصري وأنيمبا النيجيري في السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السويس الجديد.

مجموعة المصري

ويقع النادي المصري في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة نادي الزمالك، أنيمبا النيجري، وبلاك بولز من موزمبيق.

علي ماهر يحذر لاعبي المصري

يدخل المصري مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح الفريق البورسعيدي في الفوز خلال البروفة الأخيرة بالدوري، على الزمالك بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر البطولة المحلية، وحذر علي ماهر لاعبي المصري من السرعات الكبيرة لدى لاعبي الفريق النيجيري، والتي يميل للاعتماد عليها خلال المباريات، خاصة أن معدل أعمار فريق أنيمبا منخفض ويصل إلى 24 سنة فقط، وشدد مدرب المصري على أهمية توزيع الجهد البدني على مدار المباراة وعدم ترك مساحات يمكن للاعبي أنيمبا استغلالها.

5 آلاف مشجع لمساندة المصري

يحضر المباراة 5 آلاف مشجع لمساندة النادي المصري، فيما تم طرح 200 تذكرة لجماهير أنيمبا النيجيري في اللقاء المرتقب، وكان الفريق النيجيري وصل إلى القاهرة فجر الاثنين الماضي، ببعثة تضم 30 فرداً حيث دخل معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية.

طاقم تحكيم مالي لإدارة مباراة المصرى وانيمبا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة، حيث يقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي " ، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي" ، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.