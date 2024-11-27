شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مركز التطوير الوظيفى بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص جامعة حلوان على تقديم كافة الإمكانيات لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وذلك من خلال مركز التطوير الوظيفي (CDC) الذى يعد جسراً يربط بين الجانبين الأكاديمي والعملي.

ويقدم المركز، الذي تأسس عام 2014 بمبنى "و" مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة، تشمل:

- مهارات البحث عن وظيفة (Job Search)

- إدارة الذات (Self Management)

- العمل الجماعي في فريق (Team Building)

- مهارات التواصل Communication skills

- كيفية بدء مشروعك الخاص (Build Your Business)

- دورات اللغة الانجليزية للعمل

- ودورات الحاسب الالى

- تدريب طلاب الخدمة الاجتماعية لجاهزيتهم للتنافس فى سوق العمل

ويستهدف مركز التدريب الوظيفى بجامعة حلوان عدد من الأهداف والمحاور، وهى:-

1- صقل شخصية الطالب الجامعي وتعزيز مهاراته من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة والدورات التدريبية.

2- بناء شخصية متوازنة للطالب وتعزز من مسؤوليته المجتمعية.

3- رسالة المركز تسهم فى تأهيل الطلاب لسوق العمل وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

4- تطوير المسار المهني للطلاب والخريجين من خلال حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التدريبات المتخصصة، والإرشادات المهنية، وبرامج ريادة الأعمال، وتنظيم ملتقيات التوظيف.

5- يستهدف المركز تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتطوير المهارات التوظيفية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي وربطه باحتياجات سوق العمل، وتقديم استشارات وظيفية متخصصة، بجانب المساهمة في الأنشطة التطوعية المجتمعية.